Najlepsi szachiści świata przyjadą do Warszawy. "To wielki szlem w szachach"

W ramach przyszłorocznego cyklu, na wzór tenisa nazywanym „wielkim szlemem”, odbędzie się pięć turniejów – w maju w Bukareszcie i Paryżu, w czerwcu w Zagrzebiu, w sierpniu w Warszawie i we wrześniu w amerykańskim Saint Louis. Pula nagród wyniesie 1,275 mln dolarów. Cykl turniejów będzie składać się z dwóch klasycznych oraz trzech imprez w szachach szybkich i błyskawicznych.

– Wiele lat staraliśmy się o to, by trafić do tego niezwykle prestiżowego cyklu. Jestem bardzo szczęśliwy, że wreszcie nam się to udało. Do Warszawy przyjadą sami najlepsi szachiści świata, absolutny top. A grać z nimi będzie minimum jeden reprezentant Polski, choć jest szansa, że będzie ich dwóch – dodaje Łukasz Turlej.

W tym roku w rozgrywkach Grand Chess Tour występuje jeden polski arcymistrz – Jan Krzysztof Duda. Jest szansa, że w turnieju w Warszawie, dzięki dzikiej karcie, wystąpi jeszcze drugi z Polaków.