Najpiękniejsze zdjęcia lata. W Starostwie Powiatowym w Nakle rozstrzygnięto konkurs fotograficzny [zdjęcia]

Lato okazało się inspirujące dla autorów zdjęć. Zgłosili oni do konkursu blisko 130 propozycji. Niewiele mniej niż wiosną, wtedy to do Starostwa Powiatowego w Nakle wpłynęło 158 fotografii.

Pierwsze miejsce dla Natalii Jaroszewskiej z Szubina

A kto w trzeciej odsłonie konkursu pt. „Letni czas” zdobył pierwsze miejsce? Jury w składzie: Emilia Marach, Ewa Szłapa, Monika Kiełpikowska, Magdalena Stepka, Magdalena Waleryś, Karolina Bonin, Marlena Król oraz fotograf Jacek Tomasz najwyżej oceniło zdjęcie wykonane przez Natalię Jaroszewską z Szubina. Nagroda druga dla Natalii Guzy, a trzecia dla Magdaleny Kaczmarek.