Największe szachowe gwiazdy zagrają w Warszawie. Na PGE Narodowym odbędą się mistrzostwa świata w szachach szybkich i błyskawicznych

To druga wielka impreza szachowa w Polsce w ostatnich dniach. W niedzielę w Katowicach zakończyły się mistrzostwa Europy w szachach szybkich i błyskawicznych. Polacy wywalczyli w nich dwa medale – Jan-Krzysztof Duda zdobył złoto i Maciej Klekowski srebro w turnieju szachów błyskawicznych.

– To jest wielkie wydarzenie, że mistrzostwa świata w szachach szybkich i błyskawicznych po raz pierwszy w historii odbędą się w Polsce. Czuję dodatkowe emocje związane z tym faktem. Oczywiście, osiągałem sukcesy w poprzednich latach poza granicami Polski, ale wiadomo, że granie u siebie jest wyjątkowe. Z jednej strony będzie dodatkowa presja, a z drugiej mówi się przecież, że gospodarzom ściany pomagają. Dobrze, że wystartowałem w mistrzostwach Europy, bo ten turniej będzie dobrym przetarciem przed mistrzostwami świata – mówi Jan-Krzysztof Duda.

– Mistrzostwa Świata w Warszawie będą najważniejszym wydarzeniem szachowym w Polsce od prawie stu lat. W turnieju weźmie udział urzędujący mistrz świata Magnus Carlsen, a, co ciekawe, właśnie sto lat czekaliśmy, by taki mistrz zagrał u nas. Wszyscy liczymy na wspaniały występ Jana Krzysztofa Dudy, który niedawno pokonał Carlsena w półfinale Pucharu Świata i ma wszelkie predyspozycje do tego, aby triumfować w tym turnieju – mówi prezes Polskiego Związku Szachowego Radosław Jedynak.

Początkowo mistrzostwa świata miały odbyć się w Kazachstanie, ale tamtejsi organizatorzy w ostatniej chwili zrezygnowali. Światowa Federacja Szachowa, znając doskonale organizowane duże turnieje w Polsce, zdecydowała o przeprowadzeniu imprezy w Warszawie.