Największy bank w Polsce wydaje plastikowe karty tylko na wniosek klienta. To koniec ery płacenia kartą?

Co, jeśli klienci nadal chcą płacić plastikiem?

Do 19 marca klient PKO BP po otrzymaniu pozytywnej decyzji w sprawie karty kredytowej czekał, aż bank prześle mu plastik do domu. Teraz może korzystać z cyfrowej karty od razu po akceptacji banku. Wkrótce bank wprowadzi także cyfrowe karty debetowe, a kolejny etap to rezygnacja z kart fizycznych.