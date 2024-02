Ktoś wyczyścił nam konto? Oto zasady, na jakich bank musi oddać pieniądze co do grosza!

Banki: "To wina klienta!" Czy na pewno?

Jakiś czas temu interweniowaliśmy w takiej sytuacji: z konta pana Łukasza z Bydgoszczy zniknęło ponad 4 tys. zł. Dowiedział się o tym dzięki powiadomieniu SMS. Ktoś wykonał transakcję w internecie na kwotę 19 tys. meksykańskich peso. Od razu powiadomiłem bank i zastrzegłem kartę, złożyłem reklamację przez infolinię i złożyłem zawiadomienie na policji. Zgłoszenie z policji dostarczyłem do banku tego samego dnia. Nikomu nie użyczałem karty, mam ją zawsze przy sobie.

Klienci składali reklamacje, a banki...

Alior Bank, Bank Handlowy, Bank Ochrony Środowiska, Pekao SA, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, Plus Bank - to kolejne sześć banków, u których UOKiK kwestionuje sposób rozliczania się z konsumentem oraz odpowiedzi na reklamacje w przypadku nieautoryzowanych transakcji. Jednak w sumie UOKiK wziął pod lupę już 15 banków. Widać więc, że problem jest duży.

Banki muszą zwrócić pieniądze - ustawa

Zgodnie z prawem banki mają obowiązek zwrotu kwoty nieautoryzowanej transakcji lub przywrócenia rachunku do stanu sprzed wystąpienia takiej transakcji - do końca następnego dnia roboczego po zgłoszeniu. Bank ponosi za to odpowiedzialność na podstawie art. 46 Ustawy o usługach płatniczych.