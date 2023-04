Największy potencjał mają biopreparaty grzybobójcze. Na tym rynku będzie przełom w latach 2028 - 2030

Fungicydy, herbicydy oraz insektycydy oparte o mikroorganizmy występujące w przyrodzie (bakterie, grzyby, wirusy) mają wypełniać lukę na kurczącym się rynku preparatów chemicznych. Pytanie o to, w którym obszarze produkcji rolniczej biologiczne środki ochrony roślin sprawdzą się najszybciej, padło podczas Welconomy in Toruń, forum gospodarczego, które 3 i 4 kwietnia br. zgromadziło setki ekspertów i słuchaczy z całej Polski.

Redaktor Kamil Bujoczek, moderator panelu Agro, skierował je do Dariusza Sipa, prezesa Syngenta Polska, firmy produkującej środki ochrony roślin i nasion w 100 krajach.

- Najwięcej dzieje się w obszarze biofungicydów – odpowiedział Dariusz Sip. - Perspektywa rozwoju tej grupy w ciągu 5 -10 lat jest optymistyczna. Nasza firma idzie w tym kierunku, np. w kierunku kontroli fuzarium kłosa. To będzie duży przełom na rynku. Produkt powinien być dostępny na rynku europejskim w latach 2028 - 2030.