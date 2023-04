Rasy kur niosek. Jaką wybrać do hodowli przydomowej? Może być rasa egzotyczna

- Hodowla kur niosek może być bardzo satysfakcjonującym i ekologicznym rozwiązaniem – poleca Krajowa Federacja Producentów Zbóż. - Jednak dla sukcesu hodowli kluczowe znaczenie mają właściwe warunki hodowli oraz wybór odpowiedniej rasy kur niosek.

Wg KFPZ najlepsze rasy kur niosek do hodowli przydomowej to takie, które są dobrze przystosowane do rodzimych warunków klimatycznych, łatwe w hodowli i oferują wysoką nieśność. Są to: