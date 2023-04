Największym zagrożeniem są dopalacze. W Grudziądzu trwa konferencja na temat uzależnień. Zobacz zdjęcia

Największy dziś problem to dopalacze

- Natomiast jeśli chodzi o alkohol to mamy dwa przeciwstawne trochę trendy . Widzimy powolny, ale wzrost konsumpcji na osobę, ale jeżeli spojrzymy na dane dotyczące zachowań młodzieży, to widzimy wzrost zachowań bardziej racjonalnych, dających nadzieję na optymizm, bo są to spadki używania, spadki upijania się - zauważa dyrektor Jabłoński. I dodaje: - Ale trzeba pamiętać, że są to spadki odnotowane z bardzo wysokiego poziomu i wciąż jest tutaj jeszcze bardzo wiele do zrobienia.

Uczniowie grudziądzkich szkół wypełniają ankiety

- Myślę, że to styl i sposób bycia, które funduje nam współczesność. Takie lekkie podejście do wszystkiego, bez przewidywania konsekwencji, które mogą nastąpić. W przypadku uzależnień konsekwencje zwykle są na tyle odroczone, że szczególnie do młodych ludzi trudno jest dotrzeć z informacją, że to jest realne zagrożenie. Coś co ma nastąpić za 5, 10, 20 lat to dla nich po prostu fikcja - mówi Sylwester Lewandowski. I przekonuje: - Realizujemy profilaktykę zachowań ryzykownych, które są bardzo różne. Ma ona na celu przygotować dzieci młodzież do radzenia sobie z problemami, które napotkają w swoim życiu, aby nie szukać rozwiązań, ucieczki, znieczulenia w używkach.