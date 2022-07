Napis Chełmno powinien na stałe zniknąć ze starówki? Dyskusja na sesji rady miasta

- Też jestem zainteresowany, co dalej z tym napisem. Zostanie przeniesiony, czy nie? - dodał Wojciech Strzelecki, przewodniczący Rady Miasta Chełmna.

Wojciech Strzelecki zapowiedział, że przekaże sprawę losu napisu Chełmno do rozpatrzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Ochrony Środowiska Rady Miasta Chełmna.

- Według mnie ten napis, który powstał przecież na obchody 100-lecia Niepodległej Polski, na Festival Nine Hills - już spełnił swoją rolę - mówi Czytelnik. - Kto chciał, zrobił już sobie tu przy nim zdjęcie. To, że został zniszczony przez wiatr jest może jakimś symbolem, że jego czas minął i powinien - przynajmniej stąd - zniknąć. Przysłania zabytkowy ratusz, a poza tym był już brudny, wyraźnie zużyty. Można go naprawić, ale postawić faktycznie, jak napis Hollywood - na wzgórzach. Tam też byłby fajna formą promocji miasta.