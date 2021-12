Naprawa auta elektrycznego nie jest wcale prosta. Także w regionie

- Oczywiście muszą być specjaliści od mechaniki i elektryki. W autach elektrycznych czy hybrydowych typu plug-in także psują się podzespoły mechaniczne i potrzeba specjalistów do ich napraw. Ale o tym, jakie są tendencje w świecie motoryzacji, przekonaliśmy się już w roku 2013, gdy z grupą uczniów uczestniczyliśmy w szkoleniu w Niemczech w ramach programu ERAZMUS. Powiedziano nam, że to ostatni rok, kiedy uczniowie poznają tajniki silnika spalinowego. Od roku 2014 przechodzą wyłącznie na elektryczny – mówi Łukasz Zgórski, nauczyciel zawodu w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy .

Szkolenie wykwalifikowanych kadr w polskich szkołach samochodowych przebiega dwiema ścieżkami: uczeń zdobywa wiedzę i praktykę mechanika pojazdów samochodowych lub elektromechanika (często z tytułem technika). Przy czym różnica między mechanikiem a elektromechanikiem jest ogromna, co przekłada się już w życiu zawodowym na konkretne specjalizacje.

Tylko z uprawnieniami SEP

Naprawa aut elektrycznych lub hybrydowych, a dokładniej ich podzespołów elektrycznych, jest obwarowana ścisłymi przepisami. Nie może jej wykonywać elektromechanik nieposiadający uprawnień SEP do jednego kilowolta – wyjaśnia Łukasz Zgórski, sam posiadający takie uprawnienia.

Są to uprawnienia Stowarzyszenia Elektryków Polskich (stąd nazwa SEP) dedykowane zwłaszcza elektrykom i przedstawicielom pokrewnych zawodów, którzy mają do czynienia z prądem o określonym natężeniu (w tym przypadku do 1 kV.. Certyfikat wydawany jest na 5 lat.