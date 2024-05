Nasiona i bulwy w walizce? Roślinne pamiątki z egzotycznych wakacji tylko za zgodą inspekcji

Jeśli przewozimy świeże owoce (poza bananami, durianami, kokosami, ananasami i daktylami), a także świeże warzywa, kwiaty cięte, liście oraz przeznaczone do sadzenia (rośliny doniczkowe, nasiona, sadzonki, bulwy, cebule, kłącza), wymagają one świadectwa fitosanitarnego, które podlega kontroli tam, gdzie rośliny wjadą na terytorium UE

Uwaga na roślinne pamiątki z egzotycznych wakacji! Jedynie kilka można wwieźć na teren Unii Europejskiej bez pozwolenia. Przewóz większości trzeba zgłosić.

- W mojej pracy co trzecia osoba hoduje warzywa, zapanowała na to moda – zauważa Aleksandra Brukwicka z Bydgoszczy. Wraz z modą na własne warzywa, zioła i owoce, rośnie chęć wyhodowania odmian nietypowych. - Kolega przywiózł z Wietnamu nasiona kolczocha jadalnego. To coś między cukinią a ogórkiem, podobno bardzo smaczne – uzupełnia pani Aleksandra. - Zdziwił się, gdy mu powiedziałam, że mógł dostać za to mandat, bo nie każdą roślinę można wwieźć na teren Unii Europejskiej.

Te rośliny można wwozić do UE bez pozwolenia

Przepisy dotyczą głównie roślin przywożonych z krajów nienależących do Unii, ale obejmują też niektóre zamorskie terytoria UE, jak: Ceuta, Melilla, Wyspy Kanaryjskie, Gwadelupa, Gujana Francuska, Martynika, Reunion, Saint-Barthelemy i Saint-Martin. W stosunku do Madery i Azorów (należących do Portugalii), Irlandii Północnej (Zjednoczonego Królestwo), a także Szwajcarii oraz Liechtensteinu stosowane są takie zasady, jak w stosunku do pozostałych państw członkowskich UE, tj. swobodnego przemieszczania.

Są rośliny, które mogą być wprowadzane na terytorium UE bez ograniczeń, to: banany, duriany, kokosy, ananasy i daktyle. Wymagania fitosanitarne nie dotyczą również owoców, warzyw, liści i kwiatów wysuszonych, zmrożonych lub przetworzonych inaczej.

Konieczne wcześniejsze zgłoszenie

Wiele roślin może wjechać do UE po spełnieniu określonych procedur.

- Dotyczy to towarów roślinnych przywożonych na własny użytek przez osoby prywatne w bagażu podróżnym oraz jako przesyłki pocztowe i kurierskie, w tym przy zakupie przez internet – informuje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Świeże owoce (poza pięcioma wymienionymi wyżej), a także świeże warzywa, kwiaty cięte, liście oraz przeznaczone do sadzenia (rośliny doniczkowe, nasiona, sadzonki, bulwy, cebule, kłącza) wymagają zaopatrzenia w świadectwo fitosanitarne, które podlega kontroli tam, gdzie rośliny wjadą na terytorium UE (pierwszy punkt na zewnętrznej granicy UE). Datę i godzinę przewozu roślin trzeba zgłosić przynajmniej na 24 godziny (4 godziny w przypadku transportu lotniczego) przed przybyciem roślin do punktu wwozu do UE. W tym celu należy założyć konto w systemie TRACES NT (nie jest wymagane wobec podmiotów profesjonalnych prowadzonych przez PIORiN).

Opłaty za kontrolę fitosanitarną

Inspektor podejmuje decyzję o wprowadzeniu roślin na terytorium UE i za to pobierana jest opłata. Jej wysokość reguluje unijne rozporządzenie - zgodnie z nim kontrola dokumentacji kosztuje 7 euro za przesyłkę, a kontrola identyfikacyjna - 7 euro za przesyłkę nie większą niż ładunek ciężarówki. Opłaty za kontrolę zdrowia roślin zależą od przedmiotu kontroli, np. sadzonek i siewek - 17,5 euro za przesyłkę do 10 tys. sztuk; cebul, bulwocebul, kłączy, bulw - 17,5 euro za przesyłkę do 200 kg; ziół, przypraw i warzyw liściastych - 17,5 euro za przesyłkę do 100 kg. Za niedopełnienie obowiązku granicznej kontroli fitosanitarnej grozi grzywna do 5 tys. zł.

