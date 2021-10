Nastolatki spędzają w sieci nawet pół doby. Polska młodzież coraz bardziej uzależniona od internetu

Badanie "Nastolatki 3.0" przeprowadzono w lockdownie

Młodzi siedzą w internecie dniem i nocą

Jak wynika z badania "Nastolatki 3.0", młodzi ludzie spędzają w sieci średnio 4 godziny i 50 minut dziennie. W dni wolne od zajęć szkolnych czas ten wydłuża się średnio do 6 godzin i 10 minut. Blisko co dziesiąty (11,5 proc.) nastolatek jest aktywny w sieci ponad 8 godzin dziennie, a co piąty (21,3 proc.) spędza tyle czasu przed monitorem w dni wolne. Co szósty nastolatek (16,9 proc.) intensywnie korzysta z internetu nocą. Rekordziści potrafią siedzieć w internecie nawet 12 godzin na dobę.