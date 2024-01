Natalia Marciniak będzie kandydować na burmistrza Kamienia Krajeńskiego w wyborach samorządowych 2024

- Uważam, że nasza gmina zasługuje na zmiany. Jeśli miałabym powiedzieć, co sprawiało mi największą przyjemność i satysfakcję podczas tych ostatnich pięciu lat bycia radną, to zdecydowanie była to praca „w terenie”, rozmowy z mieszkańcami i akcje społeczne, w których razem braliśmy udział. Taką właśnie chcę być panią burmistrz – aktywną i z inicjatywą, która rozmawia z mieszkańcami i podejmuje decyzje w porozumieniu z nimi, a nie jak obecnie ma to miejsce za zamkniętymi drzwiami gabinetu – mówi Natalia Marciniak.