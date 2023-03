Nauczyciel zarabia mniej niż kasjerka w markecie. Niejeden urzędnik też może pozazdrościć kasjerowi

Nauczyciel mianowany z 24-letnim stażem pochodzi spod Bydgoszczy, a pracuje w kilku bydgoskich szkołach publicznych. Uczy języka polskiego. Mówi: - W jednej jestem zatrudniony na pół etatu, czyli tygodniowo dziewięć godzin spędzam przy samej tablicy, chociaż łącznie mam 20 godzin pracy. To tyle, ile ma się w każdym innym zawodzie na pół etatu. Godziny, poza pracą z uczniami w klasie, poświęcam przede wszystkim na sprawdzanie zadań domowych czy testów i przygotowanie się do lekcji. Tutaj zarabiam 1590 złotych na rękę miesięcznie. W drugiej szkole mam ćwierć etatu. Płacą 774 zł netto. Trzecia placówka zleciła mi godzinę tygodniowo. Moje wynagrodzenie w tym przypadku wynosi niecałe 160 zł netto.

Dokształcanie non stop

- Kształciłem się siedemnaście lat, w tym pięć lat na studiach - kontynuuje polonista. - Zresztą cały czas się dokształcam. Jeżdżę na konferencje, uczestniczę w kursach, choćby odnośnie organizacji matur i egzaminów ósmoklasisty. To wszystko przeważnie w moim czasie wolnym. Teraz okazuje się, że zarabiam mniej niż kasjerka w markecie.

Przykładowo: kasjerka z 5-letnim stażem w Biedronce może mieć 4550 zł brutto. Tyle samo otrzymuje nauczyciel dyplomowany, czyli ten, który uzyskał najwyższy stopień awansu w zawodzie. Wychodzi trochę ponad 3400 zł netto. W handlu miałby lepiej. Lidl informuje: - Pracownicy sklepów zarabiają 4200-5150 zł brutto na początku zatrudnienia. Po roku pracy gwarantujemy wzrost płacy do poziomu 4400-5350 zł brutto. Po dwóch latach stażu jest to 4600-5600 zł brutto.

Awans zawodowy nauczyciela

- Od 1 stycznia płaca początkującego nauczyciela wynosi 3690 zł brutto - mówił Sławomir Broniarz, prezes ZNP. - To tylko nieco więcej niż płaca minimalna. Problemy kadrowe w szkołach są podyktowane względami ekonomicznymi. Dlatego przygotowaliśmy projekt gwarantujący 20-procentowy wzrost wynagrodzeń jeszcze w roku 2023.

Związkowcy kontynuowali: - Choć prezydent podpisał ustawę budżetową na początku lutego, to minister edukacji Przemysław Czarnek zwlekał trzy tygodnie z podpisaniem tzw. rozporządzenia płacowego. W efekcie nauczyciele otrzymają podwyżkę 7,8 proc. z dużym opóźnieniem. Skala wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 260 do 320 zł brutto nikogo nie zadowala, a na pewno nie nauczycieli, którzy należą do grup zawodowych najmniej zarabiających.

Nauczyciele szkół publicznych nie przypominają sobie, żeby kiedyś dostali po 700 zł podwyżki, a właśnie nawet tyle otrzymali od bieżącego roku wybrani pracownicy Biedronki.

Polonista z Bydgoszczy kończy: - Gdy byłem mały, rodzice powtarzali: „Ucz się, ucz, bo nauka to potęgi klucz”. Patrzę na moje wpływy na konto i tej potęgi nie widzę.