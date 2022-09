Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne 2022. Taki warunki trzeba spełnić, aby otrzymać pieniądze

Ile wynosi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne?

Wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego ustalana jest indywidualnie i nie może być niższa niż najniższa emerytura. Obecnie jest to 1338,44 zł brutto. Świadczenie to przysługuje do czasu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego lub uzyskania prawa do wcześniejszej emerytury.

