Nauczyliśmy się ciąć wydatki. Tyle będą nas kosztowały Święta Bożego Narodzenia 2023!

Średnio 400 - 600 złotych na osobę wydamy na święta

Ceny rosną wolniej

- Prawie 13 proc. uczestników sondażu wyda na celebrowanie świąt, w przeliczeniu na jedną osobę, 800-1000 zł, blisko 12 proc. - 1000-1200 zł, ponad 11 proc. respondentów 600-800 zł, a niecałe 11 proc. 200-400 zł - dodaje Robert Biegaj, ekspert rynku retailowego z Grupy Offerista. - Widać duży rozstrzał między często wskazywanymi kwotami. To pokazuje, w jak różnych sytuacjach są Polacy. A trzeba pamiętać o tym, że wciąż mamy wysoki poziom inflacji i w sklepach jest drogo. Ceny nie spadają, tylko wolniej rosną niż rok temu. Przeciętny konsument to zauważa i opiera się głównie na swoich odczuciach oraz doświadczeniach zakupowych, a te są indywidualne i zależne od tego, co dana osoba najczęściej wkłada do koszyka i gdzie kupuje produkty.