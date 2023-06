Nawet za to kuracjusz musi zapłacić w sanatorium. Takie dodatkowe opłaty obowiązują w uzdrowisku w 2023 roku [2.06.2023]

Wyjazd do sanatorium to jeden ze sposobów na leczenie wielu schorzeń, najpopularniejsze to te dotyczące układy oddechowego, krwionośnego czy ruchu. Z leczenia w sanatorium możemy skorzystać za pośrednictwem ZUS lub NFZ. Wyjazd do ośrodka z ZUS jest szybszy i bezpłatny, ale nie każdy ma do niego dostęp.

Leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego. Jego zadaniem jest rehabilitacja, leczenie chorób przewlekłych oraz szeroko pojęta profilaktyka.

Starając się o skierowanie do sanatorium z NFZ, musimy udać się do swojego lekarza. To on przygotowuje wniosek, a do jego wypełnienia, poza naszymi danymi, potrzebne będą także aktualne wyniki badań – OB, morfologię, badanie moczu, rentgen klatki piersiowej i EKG.