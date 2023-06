W tych sytuacjach można pojechać za darmo do sanatorium. Zobacz, czy możesz skorzystać

Wyjazd do sanatorium to jeden ze sposobów na leczenie wielu schorzeń, najpopularniejsze to te dotyczące układy oddechowego, krwionośnego czy ruchu. Wyjazd do sanatorium może odbywać się prywatnie gdzie pacjent w pełni pokrywa koszty, ale i też finansowany przez odpowiednie instytucje, dzięki czemu nie ponosimy kosztów. W jakich sytuacjach możemy pojechać "bezpłatnie" do sanatorium? Sprawdźcie. Wszystkiego dowiecie się z kolejnych zdjęć >>>

pixabay/zdjęcie ilustracyjne