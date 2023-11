Nawracająca opryszczka - jak szybko jej zaradzić w kilku prostych krokach. Zobacz listę

Nim jednak zaczniemy dokładnie analizować sposoby postępowania z tą nieprzyjemną dolegliwością, warto abyśmy poprawnie zdefiniować, czym ona jest. Kluczem do rozpoznania będzie przede wszystkim wygląd. Ten jest dość prosty do rozpoznania, ponieważ opryszczka objawia się zaczerwienieniem i grudkami w okolicach krańców warg.

Nawracająca opryszczka - takie są na nią sposoby

Opryszczka to nic innego jak efekt zakażenia wirusem HSV – Herpex Simples Virus. Posiada on dwie odmiany, które odpowiedzialne są za powstawanie opryszczki. Jego przenoszenie jest banalnie proste, ponieważ przenosi się on wraz ze śliną, dlatego też szczególnie narażone są osoby, które chętnie rozdają buziaki. Niestety, przykrą i być może niezbyt pocieszającą informacją będzie fakt, że jeśli już raz zostaniesz zarażony wirusem HSV, będzie on w twoim ciele już na zawsze.