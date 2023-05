Nie będzie nowego bonu turystycznego 2023 na wakacje? A co w zamian? Oto propozycje Agnieszka Kasperek

Bon turystyczny to świadczenie, z którego mogły skorzystać rodziny z dziećmi. Wiele rodzin liczyło na to, że w tym roku również będą mogły skorzystać z tej formy dofinansowania wakacji. Wygląda jednak na to, że bonu turystycznego w 2023 roku nie będzie. Czy w tym roku Polacy znów dostaną dodatkowe pieniądze? Jakie są propozycje rządu dla alternatywnych rozwiązań? Sprawdzamy.