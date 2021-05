Nie chcą bloków w Osielsku. Będzie nowy plan miejscowy dla działek przy ulicy Kwiatowej

W Kikole najpierw sprawdzą, czy mieszkańcy są zainteresowani mieszkaniem w ramach SIMów

Gmina Kikół ma zamiar przystąpić do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej, ale zanim to nastąpi sprawdzi, czy mieszkańcy są zainteresowani taką formą uzyskania mieszkania. Program ten polega na wybudowaniu mieszkań na wynajem z możliwością dojścia do własności. Przewidywana cena czynszu wynosi 12 zł za metr kwadratowy. Jednakże ostateczna wysokość czynszu będzie dopiero znana po zakończeniu budowy domu wielorodzinnego.