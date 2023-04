Nie ma kamer, więc kradną na potęgę. Efekt? W tych sklepach już nic nie przymierzymy, bo rezygnują z przymierzalni

Nieoficjalnie wiadomo, że rezygnacja z miejsc do przymierzania to może być nowy trend w handlu, który coraz trudniej radzi sobie z kradzieżami, a jest ich coraz więcej, o czym sklepy dopiero przekonują się podczas inwentaryzacji. Jednak informacje na ten temat nie są publicznie udostępniane.

„Strefa Biznesu” wielokrotnie pytała już sklepy, jakie straty ponoszą w związku z kradzieżami i jak sobie radzą z tym procederem. Większość nie odpowiedziała.

- Sieci handlowe niezbyt chętnie przyznają się do tego, że są okradane. Nie chcą kusić do kradzieży i pokazywać, że nie panują nad sytuacją. W branży szacuje się, że na tzw. gorącym uczynku udaje się złapać jedynie ok. 10-15 proc. złodziei. Gdyby zatrzymywano wszystkich, wówczas dane byłyby mocno zatrważające - komentuje w rozmowie z MondayNews Maciej Tygielski, ekspert rynku retailowego i dyrektor zarządzający Grupą SkipWish.