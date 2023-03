Nie ma zgody sępoleńskich wspólnot mieszkaniowych na oplecenie elewacji bluszczem

- W związku z galopującym wzrostem cen materiałów budowlanych i wykończeniowych proszę o rozważenie pomysłu ustawienia donic bądź tam, gdzie to możliwe, nasadzenie bezpośrednio w grunt pnących bluszczy. Moja wiedza na temat tych roślin ogranicza się tylko do Internetu, gdzie znaleźć można przykłady zaproponowania tego „patentu” przez inne samorządy. Strony pokazują więcej zalet niż wad płynących z faktu obsadzania budynków w bluszcze – zaproponował radny. - W moim przekonaniu pomysł poprawi estetykę centrum miasta: od wczesnej wiosny do późnej jesieni poprzez zmieniające barwy liście, a zimą pędy pełzające po ścianie oraz wprowadzi do niego jakże pożądaną przez mieszkańców zieleń – argumentował.