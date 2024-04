- Nie pozwolimy zamknąć naszego sklepu! - mówią klienci z Grudziądza. Pod petycją w jego obronie zebrali już 200 podpisów

- Gdzie będziemy kupować? - martwią się mieszkańcy okolic ul. Moniuszki w Grudziądzu. Około 200 osób podpisało petycję w obronie sklepu spożywczego. Ryszard Grynda, prezes PSS „Społem”: - Niestety, o jego zamknięciu przesądza ekonomia.

- Nie pozwolimy zamknąć naszego sklepu! - mówią mieszkańcy okolic ul. Moniuszki. I podpisują petycję do PSS „Społem”. Bo to placówka tej sieci i to jej zarząd podjął decyzję o likwidacji.

Klienci chwalą obsługę i asortyment sklepu przy ul. Moniuszki 13 w Grudziądzu

- To tutaj od lat codziennie robimy zakupy. Znamy wszystkie ekspedientki, jest prawie rodzinnie - chwalą klienci. Są poruszeni decyzją o planowanej likwidacji placówki. - Gdzie będziemy teraz kupować? Nie będzie już na osiedlu sklepu z lokalnymi produktami.

Klienci chętnie podpisują petycję w obronie sklepu. Przekonują, że przecież istnieje on tutaj od kilkudziesięciu lat, że korzystają z niego nie tylko mieszkańcy osiedla, ale także pobliskiego ośrodka rehabilitacji, teatru, szkoły podstawowej, administracji Spółdzielni Mieszkaniowej...

„Różnorodne zaopatrzenie, niezwykle miła i uczynna obsługa (także od lat związana z tym miejscem) sprawiają, że bardzo duża liczba naszych mieszkańców wybiera ten sklep jako miejsce swoich stałych zakupów” - czytamy w petycji - apelu do zarządu PSS „Społem” w Grudziądzu, aby odstąpił od planowanej likwidacji placówki.

Jedną z inicjatorek napisania petycji jest pani Dorota. - To osiedle, na którym mieszka wielu seniorów, często schorowanych ludzi. Są bardzo przyzwyczajeni do tego sklepu, ale przede wszystkim mają do niego po prostu blisko. Trzeba im pomóc - uważa pani Dorota. Proponuje: - Może nie należy sklepu od razu likwidować, tylko zmniejszyć powierzchnię? Może skrócić godziny otwarcia? Niebawem zlikwidowana zostanie „Biedronka” na pobliskim dworcu kolejowym, więc obroty w tym sklepie na pewno wzrosną.

O pomoc mieszkańcy zwrócili się do Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Grudziądzu. - Ta sprawa jest poza kompetencjami rzecznika, ale w akcję zaangażowałem się jako mieszkaniec tego osiedla - mówi Przemysław Decker. - Mieszkańcy zbierają podpisy, a ja w najbliższych dniach zaniosę petycję do zarządu „Społem”.

Pod petycją w obronie sklepu na ul. Moniuszki 13 jest ok. 200 podpisów.

O likwidacji sklepu zdecydował zarząd PSS "Społem" w Grudziądzu. „Decyduje ekonomia”

- Decyzja jest dokładnie przemyślana i już zapadła. Żadna petycja, czy obniżenie czynszu tego nie zmieni - nie zostawia nadziei Ryszard Grynda, szef PSS „Społem” w Grudziądzu. I tłumaczy: - Musimy zamknąć ten sklep ze względu na obroty. Są niewystarczające, a my musimy pamiętać o kosztach: wynagrodzeniach, prądzie, czynszu...

- Niestety, większość osób kupuje w marketach, a do nas przychodzi tylko jak czegoś zapomni - refleksją dzieli się prezes Ryszard Grynda. Argument o spodziewanym zamknięciu pobliskiej „Biedronki” go nie przekonuje. - Od dawna Lidl toczy wojnę cenową z Biedronką, a my wciąż dostajemy rykoszetem.

- Niestety, decyduje ekonomia - mówi prezes Grynda. I dodaje: - A my musimy myśleć o całości - pracuje u nas 100 osób: załogi sklepów, piekarni, ciastkarni, pracownicy transportu...

O paniach pracujących w sklepie przy Moniuszki pomyślano, bez pracy nie zostaną. - Jedna przejdzie na emeryturę, pozostałych pięć będzie pracowało w innych naszych sklepach - zapowiada Grynda.

Termin wypowiedzenia naj-mu lokalu przy Moniuszki upłynie wraz z końcem maja. Sprzedaż w sklepie zakończy się wcześniej, po majówce, aby „Społem” miało czas na wywiezienie towaru i mebli.

Co z lokalem po sklepie przy ul. Moniuszki 13 w Grudziądzu?

Sklep mieści się w budynku centralnej administracji Spółdzielni Mieszkaniowej. Jej pracownicy też są jego klientami. - Zarząd PSS „Społem” wypowiedział nam umowę najmu. W tej chwili zbieramy oferty chętnych do wynajęcia tego lokalu - mówi Magdalena Zygmunt, rzeczniczka SM.

Niewykluczone, że nadal będzie tutaj sklep spożywczy, ale to zależy od tego kto będzie chciał lokal wynająć.

PSS "Społem" w Grudziądzu to sieć z bogatymi tradycjami

Historia PSS „Społem” zaczyna się 25 kwietnia 1945 r., kiedy to założono Grudziądzką Spółdzielnię Spożywców. Za kilka dni będzie więc obchodziła 79. urodziny.

W latach świetności PSS „Społem” w Grudziądzu posiadała w całym mieście kilkadziesiąt sklepów, teraz jest ich tylko 14, wszystkie z branży spożywczej. Ostatni z asortymentem przemysłowym - na ul. Toruńskiej - został zamknięty w trakcie przeciągającego się remontu torowiska tramwajowego.

