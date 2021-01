Nie tylko "Sanatorium miłości". Nakręcony w Inowrocławiu film "Kuracjusz jestem" opowiada o życiu towarzyskim w uzdrowisku

Latem 2016 r. w Inowrocławiu przez kilka tygodni gościła ekipa Telewizji Polskiej. Rejestrowała losy szóstki osób z różnych części Polski, które spotykają się na turnusie w uzdrowisku. Kuracjusze przyjechali do sanatorium nie tylko w celach zdrowotnych, ale także i rozrywkowych. W trakcie turnusu poszukują kontaktu z innymi ludźmi. Codzienne zabiegi bohaterowie uatrakcyjniają sobie w różny sposób. Bohaterowie filmu to szóstka emerytów i rencistów, dla których przyjazd do sanatorium jest spowodowany nie tylko chęcią podreperowania zdrowia, ale także poszukiwaniem przyjaźni i miłości.

Film "Kuracjusz jestem". Ludzie w uzdrowisku młodnieją

Reżyserki obrazu podkreślają jednak, że wybrane do dokumentu osoby nie należą do takich, które przyjeżdżają na kuracje wyłącznie się wyszaleć. - Nasi bohaterowie to osoby bardzo, bardzo samotne. Jeden jest samotny, ale jest gadułą, więc jeździ do sanatorium, aby rozmawiać z ludźmi. Inny też jest samotny, ale niezbyt rozmowny. Siedzi cały czas w domu. Ale gdy tu przyjechał, już pierwszego dnia można było zauważyć, że w oczach młodnieje. To niesamowita przemiana - podkreślała w Inowrocławiu druga reżyserka Amelia Radecka.