Nie wiesz, co przyrządzić na Boże Narodzenie? Może przysmak z dawnej kuchni kociewskiej? Inspiracją może być wystawa w Świeciu

Obejmował on warsztaty kulinarne dla kobiet mieszkających na wsiach w powiecie świeckim, konferencję popularno-naukową na temat dziedzictwa kulinarnego Kociewia, filmową relację z przygotowywania dań kuchni kociewskiej, wystawę zdjęć i wydanie książki pt. „Kuchnia kociewska dla każdego”.

W projekt zaangażowały się: Gminne Koło Gospodyń Jeżewo, KGW Belno i KGW Laskowice, a także prof. Maria Pająkowska-Kensik i powiat świecki.

Na tapecie były m.in. kociewskie fefernuski, fałszywy zając, makowiec i ryba w occie.

Wszyscy uczestnicy projektu starają się, żeby kulinarne dziedzictwo Kociewia znały też przyszłe pokolenia, dlatego zachęcamy Państwa do odwiedzenia Izby Regionalnej Ziemi Świeckiej. Wystawa będzie otwarta do 23 grudnia.