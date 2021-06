Nie wszyscy wrócili z długiego weekendu. Na drogach w Kujawsko-Pomorskiem zginęły trzy osoby

Zobacz wideo: Duże zmiany w kodeksie drogowym . To musisz wiedzieć!

W tym samym okresie roku ubiegłego w tej samej liczbie wypadków (15) zginęły 4 osoby, mniej za to było rannych – 11.

- W ciągu czterech dni na drogach naszego województwa doszło do 14 wypadków, w którym śmierć poniosły 3 osoby, a 15 zostało rannych. Doszło również do 307 kolizji. Policjanci zatrzymali 102 pijanych kierujących – wylicza mł. insp. Monika Chlebicz, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Bydgoszczy.

Komisarz Jakubas przypomina, że motocykle mogą bardzo szybko przyspieszać i wyprzedzać samochody osobowe. Jeśli kierowca nie zauważy tego na czas i wykona jakiś manewr, np. omijania pieszego lub wolnej jadącego pojazdu, ewentualnie będzie skręcał, może dojść do wypadku. Tak się stało na drodze krajowej nr 10 w Złotopolu, gdzie jednoślad uderzył w skręcające w poprzeczną drogę auto marki Renault.

Dlatego tak ważne jest to, co nazywamy szczególną ostrożnością podczas wykonywania manewrów, zwłaszcza z udziałem innych pojazdów. Bardzo ważne jest wczesne sygnalizowanie zamiaru wykonania manewru.

Mniej groźne konsekwencje wynikają z przeciskania się motocyklistów pomiędzy sznurami samochodów stojących lub jadących wolno w korku. Taka jazda jest dozwolona, ale czasem dochodzi do kolizji, a nawet wypadków, gdy kierujący motorem straci równowagę albo kierowca samochodu zjedzie nieco z toru jazdy.

Długie korki na dojazdach do miast

Kierowcy wracający w niedzielne popołudnie i wieczór z długiego weekendu do miast naszego regionu natknęli się na spore utrudniania w ruchu na głównych drogach. Tak było m.in. na krajowej 25 w kierunku Bydgoszczy. Auta „grzęzły” już poniżej Mąkowarska, a newralgicznymi punktami były małe ronda na wysokości Koronowa i za Tryszczynem przy węźle na trasie S5.

Jednak jest nieco bezpieczniej

Od początku roku do 6 czerwca na drogach regionu doszło do 274 wypadków, w tym 49 ze skutkiem śmiertelnym, zaś 298 osób zostało poszkodowanych. To o 25 wypadków mniej niż w tym samym okresie roku ubiegłego, o 2 zabitych mniej, o 10 mniej rannych.