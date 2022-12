Nie żyje 19-letni Damian Pawlewicz, piłkarz i strażak OSP w Pluskowęsach. "Straciliśmy naszą Ikonę"

"W dniu wczorajszym (18 grudnia - przyp. red) niosąc pomoc innym 19-letni Druh Damian Pawlewicz zasłabł podczas charytatywnego turnieju piłkarskiego. Po przewiezieniu do szpitala zmarł. Należał do OSP Pluskowęsy" - czytamy wpis w mediach społecznościowych.

Waldemar Pawlak, prezes Zarządu Głównego ZOSP RP zaapelował, by w poniedziałek (19 grudnia) grudnia o godz. 17.00 wszystkie OSP w Polsce na minutę włączyły syreny, by oddać hołd zmarłemu druhowi Damianowi Pawlewiczowi.

19-latka pożegnała w mediach społecznościowych Albatros Brico Depot - amatorska drużyna sportowa.

- Nie możemy uwierzyć w to, że straciliśmy naszą Ikonę… Każdy dobrze wie, jakim zawodnikiem był Damian. Charakter i serce zostawiał na boisku jak mało kto. Niejednokrotnie nagradzany mianem najlepszego bramkarza turniejów czy lig. Wystarczyło, że założy swoje rękawice i każdy wiedział, że z Mumkiem nie będzie to łatwa przeprawa... (...) Mumek, gdziekolwiek jesteś, to był dla nas zaszczyt dzielić z tobą boisko. Dziękujemy i nie zapomnimy o Tobie - piszą w internecie piłkarze z drużyny.