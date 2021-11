Niebieski chłopiec ze Świecia. Poradnik dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu ruszył w Polskę

Współzałożycielka stowarzyszenia „Niebieski klucz” w Świeciu poświęciła całą energię, by pojąć spektrum autyzmu, odkąd u jej syna zdiagnozowano zespół Aspergera. Doświadczeniem podzieliła się w książce pt. „Niebieski chłopiec”, którą podpisywała m.in. w Bydgoszczy.

Spotkanie na Barce Lemara zorganizowało bydgoskie wydawnictwo Ezo Oneir .

- Jedna z pań powiedziała mi tam, że jej syn przeczytał moją książkę i poprosił, żebym napisała drugą część, ale od strony dzieci a nie rodziców – opowiada autorka. - To mnie bardzo zainspirowało, ponieważ dzieci ze spektrum autyzmu często uważają, że nie rozumiemy, co do nas mówią.