Nieczynny młyn w Kcyni przejdzie metamorfozę. Koncepcje robią wrażenie

Od wielu lat nieczynny młyn przy ul. Podgórnej w Kcyni jest ruiną stwarzającą zagrożenie dla tych, którzy chcieliby wejść do środka. Mąkę przestano tu wytwarzać pod koniec lat 80. Kilkadziesiąt lat później zdemontowano i usunięto z wnętrza wszystkie maszyny. Wydawało się, że los budowli jest przesądzony. Władze gminy postanowiły jednak zrewitalizować młyn i nadać mu nowe funkcje.

Naprawy i walka o kasę

Zarządzenie w tej sprawie ówczesny burmistrz Marek Szaruga podpisał 16 sierpnia br. Była to jedna z ostatnich decyzji podjętych przez włodarza Kcyni przed jego niespodziewaną śmiercią 19 sierpnia 2023 r. Projekt kontynuuje jego następca Wojciech Niemczyk, któremu decyzją premiera Mateusza Morawieckiego powierzone zostały obowiązki burmistrza Kcyni do czasu wyborów samorządowych.

Koncepcje do wyboru

Twórcy koncepcji mieli trudne zadanie. W ratuszu chciano, by uwzględnili w swoich pracach fakt, że w budynku po młynie funkcjonować mają w przyszłości m. in. sale muzealne - Izba Pałucka i Izba Pamięci prof. Jana Czochralskiego. Wygospodarować mieli także przestrzeń kulturalną, gdzie odbywać by się mogły małe koncerty i warsztaty. Za niezbędną uznano także w ratuszu przestrzeń przeznaczoną na działalność gastronomiczną (kawiarnia lub restauracja). Jak sobie poradzili?