W Kcyni wybrano „Smaki Krajny i Pałuk” – wytrawne, słodkie i zamknięte w słoiku [zdjęcia]

Konkurs ma długą tradycję. Przez lata organizowany był wiosną i towarzyszył Jarmarkowi św. Wawrzyńca w Nakle. Po zmianie formuły stał się imprezą przechodnią, na którą Partnerstwo dla Krajny i Pałuk zaprasza uczestników co roku do innej gminy pow. nakielskiego. Rok temu gospodarzem wydarzenia była gmina Szubin, w tym – Kcynia.

Na finałową rywalizację kulinarną i degustacje zaproszono gości do pięknie odnowionego Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni. Gros uczestników to Koła Gospodyń Wiejskich i sołectwa z terenu pow. nakielskiego, ale też OSP czy Cech Rzemiosł Różnych w Szubinie.

Wytrawnie i na słodko

Rok temu uczestnicy konkursu przygotowywali potrawy świąteczne. W tym roku wykazać się można było w trzech różnych kategoriach. Jury oceniało dania i potrawy wytrawne, słodkie i zakręcone w słoiku. Wiele uczestniczek przyjechało do Kcyni w pięknych strojach ludowych m. in. panie z KGW Rozpętek.

Pani sołtys przygotowała na konkurs kiełbasę słoikową oraz kluski z suszoną śliwką. Z kolei gospodynie z Wolwarku przywiozły orzeszki z masą kakaowo - orzechową i konfiturę wiśniową. - Każdy taki wyjazd to dla nas nauka – podkreślają gospodynie.

- Nasze koło działa od 1969 roku. W konkursie „Smaki Krajny i Pałuk” bierzemy jednak udział po raz pierwszy. Przygotowałyśmy sernik oraz karpia w zalewie octowej. To tradycyjne dania - informuje Zefiryna Dorsz, przewodnicząca KGW Rozpętek i sołtys tej wsi.

Zanim ogłoszono werdykt Kamila Rudzka - Januszewska, prezes Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, zaprosiła wszystkich do degustacji.

Oryginalne i zaskakujące

Do gremium tego zaproszono także Adama Grewlinga, właściciela Wytwórni Musztardy Kcyńskiej i Margaretę Machnik - Król, kucharza i nauczyciela zawodu w Zespole Szkół w Lubaszczu. To właśnie ona, jako przewodnicząca jury ogłosiła wyniki konkursu. Jak podkreślała – jurorzy byli w swych ocenach wyjątkowo zgodni. A kto wygrał?

- Poziom konkursu jest bardzo wysoki. Praca jury była niezwykle trudna, bo było dużo oryginalnych a jednoczenie nawiązujących do tradycji smaków. Mogę tylko pogratulować uczestnikom. Najwięcej zgłoszono potraw słoikowych, ale też świetne potrawy słone i znakomite ciasta. Mieliśmy kilka zaskoczeń. Największe zostały wyróżnione i nagrodzone – mówiła nam przed ogłoszeniem werdyktu przedstawicielka jury Anna Sergott, kustosz Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle.

Wytrawnym „Smakiem Krajny i Pałuk” wybrano czarninę z królika z kluskami ziemniaczanymi przygotowaną przez KGW Michalin. Miejsce drugie w tej kategorii zgarnęły przedstawicielki KGW Pokolenia ze Studzienek koło Kcyni za babkę ziemniaczaną „kartoflarz”. Trzecia nagroda powędrowała do Wąsosza. Jurorzy docenili „pałucki smaczek” przygotowany przez KGW z tej miejscowości. Co to takiego?

- To flaki przyrządzone na wytrawnie z odrobiną imbiru, wódką schłodzoną i różnorodnymi przyprawami typu lubczyk czy gałka muszkatołowa – zdradza Dorota Komorowska – Marchlewska. Rok temu panie z Wąsosza wygrały, w tym III miejsce. Satysfakcjonujące?