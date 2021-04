Niedziele handlowe - kwiecień 2021. Zobacz, gdzie i kiedy można zrobić zakupy [lista]

Zobacz wideo: Ulgi podatkowe 2021. Co możesz sobie odliczyć

25 kwietnia 2021 - niedziela handlowa

Niedziela 25 kwietnia to niedziela handlowa, jedna z nielicznych w 2021 roku. Oznacza to, że w ten dzień nie obowiązuje zakaz handlu i można normalnie zrobić zakupy we wszystkich marketach, czynne będą również sklepy w galeriach handlowych. Godziny otwarcia wybranych sklepów mogą być jednak krótsze niż w ciągu tygodnia - warto sprawdzić te informacje przed wybraniem się na zakupy.

Należy pamiętać, że z powodu pandemii zamknięte pozostają niektóre placówki w galeriach handlowych oraz duże sklepy budowlane i meblowe. W sklepach obowiązują też limity osób. W sklepach jest obowiązek zakrywania ust i nosa.

Niedziele handlowe 2021

Lista niedziel handlowych w 2021 roku znacznie się skróciła. W całym 2021 roku zakupy będzie można zrobić w zaledwie siedem niedziel.