Niedzielny spacer z przewodnikiem PTTK po Grudziądzu. Szlakiem dawnych hoteli prowadził Piotr Łukiewski [zobacz zdjęcia] Piotr Bilski

Spacer wiódł szlakiem dawnych hoteli: od Dworcowego do Królewskiego Dworu – historia grudziądzkich hoteli. Tym razem mieszkańców oprowadzał przewodnik PTTK: Piotr Łukiewski. Kolejny spacer tradycyjnie w niedzielę, 27 sierpnia. Zaplanowano go pod hasłem: "Grudziądzkie stwory i potwory - czyli czego się bali i w co wierzyli dawni grudziądzanie". Zbiórka chętnych o godz. 10 na Górze Zamkowej. Przewodnikiem będzie Justyna Malewska–Sempołowicz. Udział bezpłatny.