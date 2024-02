Niektórzy emeryci dostają miedziaki na konto. Najniższa emerytura w Kujawsko-Pomorskiem wynosi 5 groszy

Niechlubnym krajowym rekordzistą jest mężczyzna, który przeszedł na emeryturę w wieku 65 lat, a jego cała kariera zawodowa to 1 miesiąc działalności gospodarczej. W naszym regionie najniższą emeryturę w wysokości 5 groszy pobiera kobieta. Na świadczenie przeszła w wieku 60 lat. Jej staż pracy to 6 lat, z czego tylko przez 3 miesiące była odprowadzana składka emerytalna. Świadczenie wypłaca bydgoski Oddział ZUS.

Musi być staż pracy

Krystyna Michałek, regionalny rzecznik ZUS województwa kujawsko-pomorskiego, przyznaje, że tak niskie emerytury, potocznie zwane groszowymi, wciąż wywołują ogromne zdziwienie. Wiele mówi się o gwarantowanym minimalnym świadczeniu emerytalnym, które do końca lutego br. wynosi 1588,44 zł brutto, a od marca będzie zwaloryzowane. Trzeba jednak pamiętać o tym, że prawo do minimalnej gwarantowanej emerytury mają osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny (60/65 lat) i udowodniły wymagany staż pracy.

Skąd się biorą emerytury groszowe

Skąd się biorą tak niskie świadczenia?

Główny powód niskich emerytur to zbyt krótki okres płacenia składek emerytalnych. Prawie połowa tych, którzy pobierają emeryturę niższą od minimalnej ma ją wyliczoną wyłącznie z kapitału początkowego, nie płaciła żadnych składek.

Druga przyczyna to praca na nieoskładkowane umowy-zlecenia. Aż do 2016 roku składki można było płacić wyłącznie od pierwszej umowy - nawet, jeżeli opiewała ona na symboliczną kwotę. Od kolejnych umów płacenie składek nie było już obowiązkowe - ze względu na występowanie tzw. zbiegu tytułów do ubezpieczenia społecznego. Tymczasem, aby za rok pracy na podstawie umowy zlecenia został zaliczony jeden rok stażu ubezpieczeniowego, składki powinny być płacone co najmniej od wysokości podstawy równej płacy minimalnej.