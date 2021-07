Nielegalne automaty do gier. Od lat działają bez licencji, a KAS wciąż zabezpiecza kolejne

W ostatnim czasie w regionie miały miejsce dwie duże akcje Krajowej Administracji Skarbowej i policji związane z zatrzymaniem nielegalnie działających automatów do gier. Pod koniec czerwca zastosowano areszt tymczasowy wobec pięciu podejrzanych w sprawie klubu "Bitcoin" przy ulicy Jana Pawła II w Bydgoszczy.

Nadzorująca postępowanie w tej sprawie Prokuratura Regionalna w Poznaniu potwierdza, że wśród zatrzymanych w czerwcu jest również dobrze znany policji, a także sądom przedsiębiorca Adam G. oraz jego żona Sara G.

- Od czasu tej realizacji nie przedstawiono w sprawie nikomu nowych zarzutów - dodaje prokurator Anna Marszałek.

Biznesmen już w 2013 roku został zatrzymany podczas ogólnopolskiej akcji CBŚ i Służby Celnej wymierzonej w internetowy hazard. Firma G. miała umożliwiać to pod przykrywką gry giełdowej. O G. pisaliśmy też w 2015 roku, kiedy przyjrzeliśmy się jego "potyczkom" z... drogówką. Wtedy uzyskaliśmy informację z systemu elektronicznego Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, w którym było zarejestrowanych 25 spraw o wykroczenia drogowe. To między innymi: niestosowanie się do poleceń policji, jazda bez uprawnień, uszkodzenia infrastruktury drogowej.