Niepozorne drzewo w Szwecji zdumiało naukowców. Kujawsko-Pomorskie może też się pochwalić?

Polska szczyci się tysiącletnim Dębem Bartkiem, który trafił już nawet do legend i baśni jako drzewo pamiętające pierwszych Piastów. Nic bardziej mylnego - okazały dąb ma „zaledwie” niespełna 700 lat.

Starzec i karzeł

To jednak bardzo umiarkowany wynik w stosunku do rekordzisty, na jakiego naukowcy natknęli się w Parku Narodowym Fulufjället w szwedzkiej prowincji Dalarna. Po szczegółowych badaniach okazało się, że świerk pospolity Old Tjikkoto liczy sobie aż 9550 lat! Wiek świerka został określony został jednak nie poprzez liczenie słojów, ale przez datowanie radiowęglowe systemu korzeniowego. Widoczny na zewnątrz, zaledwie 5-metrowy pień ma bowiem „tylko” kilkaset lat. Drzewo przetrwało dzięki rozmnażaniu wegetatywnemu – gdy zamierał pień, kolejny wyrastał z tego samego systemu korzeniowego.