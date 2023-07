Trwają badania „wampirki z Pnia”. W lipcu archeolodzy wznowili prace na cmentarzysku niedaleko Ostromecka

Wieś Pień leży przy starorzeczu Wisły. Już wcześniej archeolodzy z UMK interesowali się tym miejscem, bo z ziemi wyorywano kości. W latach 2005 - 2009 prowadzono tu badania wczesnośredniowiecznego cmentarza. Odkryto wówczas unikalne groby komorowe. Były one bardzo bogato wyposażone, co świadczyło o wysokim statusie pogrzebanych tu osób.

Nietypowe groby w Pniu

- Do końca nie wiadomo jaki to jest cmentarz. Prawdopodobnie protestancki. Ma on specyficzny charakter. Raczej nie był przeznaczony dla typowych parafian, ale dla ludzi, których się obawiano. Może to były dzieci nieochrzczone, może osoby, które miały problem z psychiką czy inaczej wyglądały. Stosunkowo dużo jest tu „dziwnych” , nietypowych grobów noszących ślady praktyk zabezpieczających - informuje prof. Dariusz Poliński z Instytutu Archeologii UMK, pod kierunkiem którego badania są prowadzone.

Znów spotykamy go w Pniu. 10 lipca br. archeolodzy z Torunia wznowili badania we wsi. Prowadzone będą one do końca lipca. Ekipę badawczą odnajdujemy na wzgórzu porośniętym słonecznikami. Odsłonięto i przygotowano do badań około 2 arów. - Lokalizacja też sugeruje jaki to może być cmentarz. Ludzi odrzuconych nie chowano przy kościołach, ale na jakichś górkach, z boku – wyjaśnia prof. Poliński.