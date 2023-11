Nieprawidłowości w sprawie mieszkań przy ulicy Celulozowej we Włocławku? Urząd Miasta pyta prokuraturę

O mieszkania powstające przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach drugiego etapu projektu ubiegało się ponad 800 osób. Warto zaznaczyć, że zainteresowanie mieszkaniami jest jeszcze większe, niż w przypadku pierwszego etapu! Pozytywnie zweryfikowano 693 wnioski i to właśnie te osoby znalazły się na opublikowanej 4 września liście.

Pojawiły się jednak informacje, że nie wszyscy składający wnioski podali prawdziwe dane. W związku z tym włocławski magistrat skierował pisma m.in. do prokuratury.

- Nieprawidłowości są zawsze, pamiętam, że w pierwszym etapie też takie były - mówi Marek Wojtkowski, prezydent Włocławka. - W ostatnim tygodniu podpisałem pisma do prokuratury, do Urzędu Skarbowego i do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, by wyjaśnić pewne kwestie, które budziły wątpliwości. Zobaczymy, jaka będzie reakcja. Ponadto uważam, że od tego są odpowiednie organy, by te wątpliwości wyjaśniać. Skorzystałem z tej sposobności, by te pisma skierować. Poczekamy na rozwój wypadków.