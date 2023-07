Nietypowe zdarzenie w powiecie rypińskim. Mężczyzna porzucił swój samochód i zasnął w aucie, które chciał ukraść

- Do dyżurnego policji zadzwonił mieszkaniec gminy Brzuze i poinformował, że na jego posesji stoi otwarty samochód ford, w którym znajdują się przedmioty z jego garażu. Po chwili do dyżurnego zadzwonił inny mieszkaniec tej miejscowości i poinformował, że w jego samochodzie w garażu śpi jakiś mężczyzna. Gdy policjanci dojechali na miejsce faktycznie zastali śpiącego mężczyznę, którego wyprowadzili z samochodu. Był nim 47-latek z Brodnicy – informuje asp. sztab. Dorota Rupińska, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Rypinie.

Policjanci połączyli ze sobą oba zgłoszenia. Ustalili, że 47-letni mieszkaniec sąsiedniego powiatu w nocy włamał się do garażu pierwszego zgłaszającego. Zabrał z niego narzędzia. Załadował do swojego samochodu, ale w drodze powrotnej ugrzązł na drodze gruntowej. Porzucił pojazd.

- Nie dał jednak za wygraną i przyszedł na teren sąsiedniej posesji. Tam wszedł do garażu, ponownie załadował różne narzędzia do stojącego w nim samochodu i próbował wyjechać. Gdy mu się to nie udało, to zasnął za kierownicą. Obudzili go dopiero funkcjonariusze i doprowadzili do policyjnego aresztu – dodaje asp. sztab. Dorota Rupińska, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Rypinie.