Włamanie do kościoła w Rypinie. Młodzi złodzieje mieli już na koncie wyroki

Kryminalni z Rypina od grudnia 2023 roku pracowali nad wykryciem sprawców kradzieży z włamaniem do jednego z tamtejszych kościołów. Złodzieje mieli w nocy wybić szybę, po czym ukraść przedmioty liturgiczne i sprzęt elektroniczny. Uszkodzeniu uległy także drzwi do zakrystii, czym mężczyźni spowodowali straty na kwotę ponad 20 tysięcy złotych.

- Na podstawie zebranych w tej sprawie dowodów, policjanci wytypowali dwóch mieszkańców Rypina w wieku 24 i 20 lat. Jak ustalono, obaj byli również poszukiwani. Starszy na podstawie listu gończego za posiadanie narkotyków oraz kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Młodszy na podstawie nakazu zatrzymania za włamanie i uszkodzenie mienia - przekazuje asp. sztab. Dorota Rupińska, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Rypinie.

8 stycznia kryminalni, przy wsparciu policjantów prewencji, weszli jednocześnie do mieszkań poszukiwanych mężczyzn. - Młodszy na widok funkcjonariuszy wyskoczył z okna i podjął próbę ucieczki wskakując do rzeki. Nie przewidział jednak, że nie będzie to żadną przeszkodą dla policjantów. Po chwili obaj byli już w rękach funkcjonariuszy i trafili do policyjnego aresztu - relacjonuje Dorota Rupińska.

9 stycznia obaj dwudziestolatkowie usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem i uszkodzenia mienia. Grozi im za to kara do 10 lat więzienia. Sprawą zajmie się sąd, natomiast już teraz mężczyźni przebywają w zakładzie karnym, do którego doprowadzono ich do odbycia kary za wcześniejsze przestępstwa. Starszy spędzi za kratami rok i 2 miesiące, a młodszy 10 miesięcy.