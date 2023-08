Niezdrowe emocje po ćwierćfinałach PGE Ekstraligi. "Nie rozumiem pretensji do Torunia". Będą zmiany w regulaminie?

For Nature Solutions Apator Toruń dość niespodziewanie znalazł się w półfinale PGE Ekstraligi, z trójki pokonanych drużyn w ćwierćfinałach miał najlepszy bilans. Narzekania słychać zwłaszcza w Gorzowie, gdzie padają określenia "dziwny mecz w Lublinie", podobne opinie formułował m.in. żużlowiec Stali Oskar Fajfer, który miał zastrzeżenia do postawy Motoru.

- Nie rozumiem pretensji do Torunia, Apator odjechał bardzo dobry mecz w Lublinie i dlatego awansował. W przeszłości było mnóstwo sytuacji, gdy kontuzje zmieniały układ sił. Pamiętam 2007 rok w Toruniu, gdy musieliśmy łatać skład i przegraliśmy finał z Unią Leszno. Mogliśmy mieć pretensje do całego świata, ale kontuzje to część żużlowego biznesu - zauważa Jacek Gajewski, były menedżer ekstraligowych drużyn.