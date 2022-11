Niezwykły sportowy festyn w Warszawie. Sportowa rywalizacja i wspólna historia dwóch krajów

– Naszym celem było połączenie ruchu i rekreacji z poznaniem historii, która łączy Polskę i Armenię. Jest bardzo ważne, by dbać zarówno o zdrowie dzieci i młodzieży, jak i też o to, by ich wiedza była jak największa. Patrząc na tłumy w strefie poświęconej kulturze i historii ormiańskiej oraz na radość dzieciaków z rywalizacji sportowej jestem przekonany, że nasz cel został osiągnięty – mówi Patryk Tyryłło, prezes Fundacji Aktywni dla Polski, która zorganizowała festyn na terenach warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego.

W trakcie imprezy dzieci i młodzież miały okazję sprawdzić się w wielu konkurencjach sportowych, m.in. rzucie do celu, biegu na 60 metrów, wyścigach na piłach do skakania, pokonywaniu toru przeszkód z przyborami, biegu na desce snowboardowej czy rzucie piłeczką palantową. Ponadto prezentowano barwną historią Armenii, jej kulturę, orientalne smaki i muzykę.