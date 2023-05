Noc Muzeów 2023 w Inowrocławiu. Muzeum im. Jana Kasprowicza zaprasza na kilka ciekawych imprez

Jak zapewniają organizatorzy, aura tajemniczości będzie towarzyszyła imprezom w Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, przygotowanym na sobotę, 13 maja, z okazji tegorocznej edycji Nocy Muzeów. Dowiedzieć się będzie można na nim wiele o historii i sztuce.

"Spotkajmy się w Muzeum" - to hasło przewodnie Europejskiej Nocy Muzeów, która odbędzie się w sobotę, 13 maja 2023 r., w godz. 17-23 w Muzeum im. Jana Kasprowicza przy ul. Solankowej 33 w Inowrocławiu. "Noc" co roku przyciąga tłumy. - Prezentowane będą muzealne perełki skrywane na co dzień w magazynach - zapowiada Marcin Woźniak, dyrektor placówki.

Dla najmłodszych zaplanowano warsztaty rodzinne na średniowiecznym zamku (zajęcia od 17.30 dla dzieci 3 do 6 lat oraz o 18.30, 19.30, 20.30).