Spadające Gwiazdy 2022 - Deszcz eta Akwarydów

Noc spadających gwiazd 2022

Pierwsze meteory należące do roju eta Akwarydów pojawiły się już pod koniec kwietnia i na początku maja. Maksimum roju wystąpi w nocy z 5 na 6 maja, a ostatnie spadające gwiazdy mogą być widoczne jeszcze pod koniec maja.

Deszcz eta Akwarydów 2022, czyli noc spadających gwiazd

Przed nami kolejna w 2022 roku noc spadających gwiazd. Deszcz eta Akwarydów możemy podziwiać już w maju. To prawdziwa gratka dla obserwatorów nocnego nieba. W maju przypada maksimum roju eta Akwarydów 2022. Warto uważnie obserwować niebo i wypatrywać spadających gwiazd.

Eta Akwarydy to rój meteorów związany z jedną z najsłynniejszych komet – kometą Halleya. Maksimum roju eta Akwarydów 2022 jest wyczekiwane nie tylko przez pasjonatów astronomii. Eta Akwarydy to wyjątkowy rój meteorów. Powstał na skutek przelotów w okolicy słońca najsłynniejszej znanej nam komety – komety Halleya. Maksimum roju meteorów znanych jako eta Akwarydy przypada na noc z 5 na 6 maja 2022. Gwiazdy spadać będą nawet co kilkadziesiąt sekund - przewiduje się nawet około 60 meteorów na godzinę. Meteorów będzie nawet trzy razy więcej niż zazwyczaj - zapowiada się naprawdę spektakularny pokaz.