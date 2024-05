Noc spadających gwiazd w maju. Wyjątkowy spektakl na niebie! Eta Akwarydy - tak oglądać deszcz meteorów

Eta Akwarydy - noc spadających gwiazd w maju 2024

Eta Akwarydy to wyjątkowy rój meteorów, który powstał na skutek przelotów w okolicy słońca najsłynniejszej znanej nam komety - komety Halleya. To charakterystyczny rój, obiekty pozostawiają długie jasne smugi na niebie, które można obserwować przez dłuższy czas. Nad polskim niebem eta Akwarydy przelatują dość długo - od 19 kwietnia do 28 maja - ale maksimum widoczności przypada ok. godz. 2:00 w nocy z 5 na 6 maja .

W maju przypada maksimum roju eta Akwarydy. To wyjątkowa noc spadających gwiazd, przepiękny spektakl na niebie. Deszcz meteorów z roju eta Akwarydy to prawdziwa gratka dla obserwatorów nocnego nieba.

Noc spadających gwiazd - jak i gdzie oglądać deszcz meteorów maj 2024

Coraz więcej turystów na świecie i w Polsce chętnie wybiera się na wycieczki specjalnie po to, by obserwować najciekawsze zjawiska astronomiczne na nocnym niebie. Nie każde miejsce nadaje się dobrze do obserwacji. W miastach prawie nie widać gwiazd – nocne niebo nad nimi jest zbyt zanieczyszczone sztucznym światłem. Dlatego dobrze jest zaplanować wycieczkę poza miasto, by obserwować gwiazdy, zaćmienia, pełnie księżyca czy roje meteorów. Nocne niebo najlepiej obserwować z miejsc oddalonych od dużych miast, w górach czy lasach. W Polsce założono nawet kilka specjalnych parków, w których nocne niebo jest chronione przed sztucznym światłem. To miejsca, które nadają się najlepiej do obserwacji gwiazd, meteorów, pełni czy zaćmień.