Nocleg w zamku, pałacu czy starej fabryce? Takie są najpopularniejsze hotele w Kujawsko-Pomorskiem [lista] Redakcja Polska Press

Pobyt w pałacu, dziś zamienionym na hotel, niewątpliwie wybiorą osoby spragnione bogatego wystroju, ale i zainteresowane dziejami budowli. Niejednokrotnie wokół obiektu urządzone są piękne parki dające wytchnienie, możliwość długich spacerów i relaksu, a przy okazji będące świetnym plenerem zdjęciowym. Hitem ostatnich lat są też obiekty postindustrialne. Na top liście znajdują się ponadto hotele blisko natury i z atrakcjami dla dzieci.

Noc w fabryce cukru, w starej gorzelni albo u hrabiego? To możliwe w Kujawsko - Pomorskiem. Na mapie tego województwa wiele jest miejsc, które przyciągają oryginalnością wystroju, historią, położeniem. W naszym zestawieniu prezentujemy obiekty, w których nie tylko przenocujemy. Odrestaurowane hotele mają dziś wiele do zaoferowania. W pakietach dla gości są warsztaty (na przykład kuchenne, rękodzielnicze), seanse kinowe czy zwiedzanie kompleksów z przewodnikiem. Ten ostatni, wedle życzenia, zabrać może w podróż po minionych epokach albo z humorem opowiedzieć, jak to za PRL-u bywało.