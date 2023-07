Wybory w Mroczy wyznaczono na 3 września. Mieszkańcy wybiorą nowego burmistrza

Burmistrz Mroczy za kratki trafił w grudniu 2019 r. Zatrzymano wówczas także skarbnika gminy Małgorzatę K.-G. Oboje usłyszeli zarzut przekroczenia uprawnień służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Groziło im za to do 10 lat pozbawienia wolności.

Sprawa w sądzie ciągnęła się długo. Musiały minąć cztery lata by - z powodu skazującego wyroku -ogłosić można było wygaśnięcie mandatu burmistrza Leszka K. Przez kilka miesięcy gminą kierowała Renata Jesionowska – Zawieja, sekretarz gminy Mrocza. Ale to już przeszłość.

Jeszcze w środę 19 lipca wieczorem na stronie internetowej ratusza widniało jej nazwisko jako p.o. burmistrza Mroczy. W czwartek 20 lipca rano pojawiło się nowe. Bo 19 lipca obowiązki te powierzono Jarosławowi Odrobińskiemu, dotychczasowemu przewodniczącemu Rady Miejskiej Mroczy. Taką decyzję na wniosek wojewody podjął premier Mateusz Morawiecki.

By podjąć się nowego zadania Jarosław Odrobiński zrzec się musiał mandatu radnego. - To była trudna decyzja – przyznaje. Prawdopodobnie na najbliższej sesji Rady Miejskiej Mroczy odbędą się wybory nowego przewodniczącego. A w październiku spodziewać się można wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Mroczy. Bo po rezygnacji Jarosława Odrobińskiego jest wakat.