Krew pilnie potrzebna. Oddać ją można także poza rogatkami Bydgoszczy

Dlatego tak ważne jest, by jak najwięcej osób uczestniczyło w akcjach, które organizowane są na terenie całego regionu. Ambulanse regionalnego centrum docierają także do podbydgoskich gmin. Nie inaczej jest podczas tegorocznych wakacji.

Sporo akcji w gminach

W piątek 18 sierpnia krwiobus zawita do Solca Kujawskiego. Stanie przy firmie Solbet (ul. Toruńska 71). Czas trwania akcji to godz. 9.30-13. Okazję, by oddać krew mają latem także mieszkańcy Mroczy. Do tej gminy specjalistyczny ambulans przyjedzie 28 sierpnia. Stanie na ul. Śluzowej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji. Krew oddawać tu będzie można w godz. 10-14.30.