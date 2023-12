Nowe przystanki i nowe trasy autobusów komunikacji powiatu grudziądzkiego. Będą duże zmiany w 2024 roku

Wraz z początkiem nowego roku wprowadzone zostaną liczne zmiany w kursowaniu autobusów komunikacji powiatu grudziądzkiego. Choć liczba linii autobusowych pozostanie taka sama jak obecnie, to znacząco zmienią się trasy przejazdu niektórych z nich.

Najważniejszą zmianą będzie wprowadzenie przystanku przy pętli tramwajowej w Tarpnie, w Grudziądzu. Zatrzymywać się tutaj będą autobusy kursujące w północnej części powiatu grudziądzkiego, czyli linii P5, P6, P7, P10 i P11.

- Umożliwi to pasażerom dogodną przesiadkę do tramwajów i dojazd do wielu miejsc w mieście - mówi Teresa Kleczewska, koordynująca w starostwie funkcjonowanie komunikacji powiatowej.