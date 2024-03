Nowe zasady wyliczania emerytur od kwietnia 2024 roku. Przez nowe tablice GUS seniorzy dostaną mniej

Od 1 kwietnia 2024 r. obowiązują nowe tablice GUS średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. Są one mniej korzystne dla emerytów. Emerytura 60-latka jest teraz niższa o 3,7 proc., a 65-latka - o 4,1 proc. niż na podstawie poprzednich tablic.

Tablice są kluczowym elementem przy wyliczaniu emerytury dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku. Przedstawiają przeciętną liczbę miesięcy, jaką mają do przeżycia osoby w wieku od 30 do 90 lat. Zmieniają się co roku i obowiązują od 1 kwietnia do 31 marca następnego roku. W tym roku tablice trwania życia oparte są na danych o śmiertelności za 2023 rok. Wynika z nich, że w ubiegłym roku odnotowano 408 tys. zgonów, czyli o 39 tys. mniej w stosunku do 2022 roku, gdy było ich 447 tys. - To już drugi rok po pandemii, gdy w tablicach ogłoszonych przez GUS nastąpił wzrost średniego dalszego trwania życia. Każdy przedział wiekowy wzrasta o różną liczbę miesięcy. Np. osoba w wieku 30 lat będzie żyła dłużej o 12,7 miesiąca, 60-latek o 9,9 miesiąca, 65-latek o 8,9 miesiąca, a 80-latek o 6,1 miesiąca niż wskazywały tablice w roku ubiegłym - wylicza Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Jak dłuższe życie przekłada się na emeryturę

Przy wyliczaniu emerytury z nowego systemu dzielimy sumę zwaloryzowanych składek emerytalnych zgromadzonych na koncie w ZUS (od stycznia 1999 roku) i zwaloryzowanego kapitału początkowego (za okres do 31 grudnia 1998 roku) przez średnie dalsze trwanie życia, czyli dalszą przeciętną długość życia na emeryturze. W tablicy jest ono wyrażone w miesiącach, które statystycznie emeryt powinien przeżyć.

- Jeżeli umieralność jest mniejsza tak, jak miało to miejsce w ubiegłym roku, wówczas zwiększa się statystyczna długość średniego dalszego trwania życia. Im większa liczba miesięcy życia na emeryturze przyjęta do obliczenia, tym świadczenie jest niższe - mówi Katarzyna Krupicka.

Dłuższe życie przekłada się na niższą emeryturę. Na podstawie nowych tablic GUS np. 60-latka z kapitałem 700 tys. zł otrzyma emeryturę w wysokości 2649,51 zł, czyli mniej o ok. 103 zł (kapitał zostanie podzielony przez 264,2 zamiast przez 254,3 miesiąca). Z kolei 65-latek z kapitałem 700 tys. zł dostanie 3197,81 zł emerytury, czyli mniej o ok. 136 zł (kapitał zostanie podzielony przez 218,9 miesiąca zamiast 210 miesięcy). Wyliczenia nowych emerytur po zmianach GUS zobaczysz w poniższej galerii.

Co ciekawe, emerytury są teraz niższe niż przed pandemią koronawirusa. Zgodnie z nowymi tablicami 60-latka otrzyma emeryturę o 1 proc. niższą niż przed pandemią, a 65-latek - o 0,7 proc. W rezultacie 60-letnia kobieta z kapitałem 500 tys. zł może otrzymać mniej o ok. 27 zł niż na podstawie tablic z 2020 roku (kapitał dzielony przez 264,2 zamiast 261,5 miesiąca), a 65-letni mężczyzna z tym samym kapitałem - mniej o ok. 19 zł (kapitał dzielony przez 218,9 zamiast 217,6 miesiąca).

Kiedy ZUS przeliczy świadczenie w oparciu o nowe tablice GUS

ZUS będzie korzystał z nowych tablic GUS obowiązujących od 1 kwietnia br. m.in. do obliczenia emerytury ze zreformowanego systemu dla osób, które przejdą na to świadczenie między kwietniem 2024 a marcem 2025 roku. Osoby, które ukończą wiek emerytalny w tym okresie, nie muszą spieszyć się z przejściem na emeryturę, aby skorzystać z tegorocznych tablic. Przyznając emeryturę, ZUS zawsze sprawdza, czy dla zainteresowanego korzystniejsze jest przyjęcie do obliczeń danych z tablicy trwania życia, która obowiązuje w momencie złożenia wniosku o emeryturę czy ukończenia wieku emerytalnego.

Co do zasady nowe tablice nie dotyczą osób, które już przeszły na emeryturę. Nie ma zatem sensu składanie wniosków o przeliczenie emerytury tylko z powodu ogłoszenia nowej tablicy GUS. Takie wnioski ZUS będzie odrzucał. Są jednak sytuacje, gdy ZUS uwzględni wniosek emeryta i ponownie przeliczy jego emeryturę. Stanie się tak np. gdy emeryt po przyznaniu świadczenia pracował i odprowadzał składki emerytalne. Raz na rok lub po ustaniu zatrudnienia może on je sobie doliczyć do świadczenia. Jednak najnowsza tablica zostanie wykorzystana wyłącznie w odniesieniu do dodatkowych składek, a nie do całego świadczenia.

Kiedy najlepiej złożyć wniosek o emeryturę

Składając wniosek o emeryturę warto przemyśleć nie tylko miesiąc, ale i dzień, w którym będziemy to robić. Osoby, które osiągnęły już wiek emerytalny i składają wniosek o emeryturę w późniejszym czasie, tj. po miesiącu osiągnięcia wieku emerytalnego, warto, aby wniosek złożyły po dacie urodzenia. Wówczas średnie dalsze trwanie życia będzie krótsze o ten jeden miesiąc, a to ma znaczenie przy obliczaniu wysokości emerytury. Np. jeżeli urodziliśmy się 20 maja i chcemy na emeryturę przejść od lipca, to wniosek dobrze jest złożyć po 20 lipca.

I jeszcze jedna ważna kwestia: jeśli ukończyliśmy wiek emerytalny jakiś czas temu (nie w tym miesiącu, w którym składamy wniosek o świadczenie) i zdecydujemy się zakończyć naszą aktywność zawodową, by przejść na emeryturę, to warto rozwiązać umowę jeden lub dwa dni przed końcem miesiąca i do końca miesiąca złożyć wniosek o emeryturę wraz ze świadectwem pracy. Wówczas otrzymamy za ten miesiąc nie tylko wynagrodzenie, ale i całą emeryturę niezależnie od tego, czy wniosek zostanie złożony 10., 15. czy 20. dnia miesiąca. Jeśli natomiast rozwiążemy umowę ostatniego dnia miesiąca i złożymy wniosek o emeryturę wraz ze świadectwem pracy nawet tego samego dnia, to emerytura będzie przyznana dopiero od następnego dnia po rozwiązaniu umowy o pracę.